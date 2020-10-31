Возросло число погибших при землетрясении в Турции

31.10.2020 | 11:33

В результате землетрясения в провинции Измир погибли как минимум 25 человек. О росте числа погибших сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, пишет ТАСС.

Пострадало более 800 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Последствия попали на видео. Землетрясение затронуло и ближайшие острова Греции. Там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9.