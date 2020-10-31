В российской больнице прогремел взрыв

31.10.2020 | 10:26

В Челябинске произошел взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет ТАСС, по данным Министерства здравоохранения региона, произошел взрыв будки для хранения баллонов с кислородом в поликлинике.

В результате происшествия пострадавших нет, отметили в ведомстве. Находящиеся в реанимации пациенты обеспечены кислородом. На месте работают сотрудники МЧС.

Издание «Подъем» в своем Telegram-канале сообщает, что взрывной волной выбило стекла в зданиях.