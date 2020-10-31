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В стране и мире

В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 14 854 человека.

Всего в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предрек, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в разное время в зависимости от региона России, поскольку ее рост начался неравномерно по стране. Ориентировочно этот показатель достигнет максимума в начале — середине ноября. «Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных», — добавил специалист.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru/
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