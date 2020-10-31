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В стране и мире

Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Шон Коннери

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Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, BBC News.

Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он стал лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), а также был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В числе других фильмов с актером «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала», «Неприкасаемые».

Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

RIP сэр Шон. Лучший боевик всех врпмен и народов "Скала" ИМХО.

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