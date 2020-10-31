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В стране и мире

Россияне потеряли уверенность в завтрашнем дне

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Почти половина россиян — 49 процентов — потеряла уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорится в опросе Фонда общественного мнения (ФОМ).

Свою уверенность в завтрашнем дне выразили 45 процентов респондентов, а 68 процентов участников опроса полагают, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Противоположное мнение высказали 24 процента россиян.

Как отметили в ФОМ, чаще других о неблагоприятной обстановке в России говорила молодежь. Среди причин, которые препятствуют долгосрочному планированию своей жизни, респонденты на первой место поставили отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19 процентов). На втором месте — эпидемия коронавируса (18 процентов). Еще 11 процентов опрошенных заявили о росте безработицы и низкой зарплате, а 8 процентов считают, что планам на будущее мешают экономические проблемы, действия властей и рост цен.

При этом за последние три с половиной года выросла доля тех, кто живет сегодняшним днем. Так, в марте 2017 года их было 60 процентов, а сейчас — 65 процентов. Число ориентированных на будущее россиян наоборот сократилась с 29 до 25 процентов.

Ранее выяснилось, что главный страх россиян связан с коронавирусом меньше, чем с потерей телефона или работы. Риск заболеть COVID-19 находится на последнем месте среди двух десятков причин для тревоги. Однако вакцинация от коронавируса воспринимается людьми как более значительная угроза. Главный страх молодежи — потеря мобильного телефона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Курс рубля не главное, главное - стабильность.В.В.Путин,Президент РФ.

Гость||

Это всё Навальный и Трамп виноваты! Они мешают великому Путину запустить на полную мощь догожданные поправки.

Гость||

Гость писал(a):

Это всё Навальный и Трамп виноваты! Они мешают великому Путину запустить на полную мощь догожданные поправки.
Где они телефоны берут?

Гость||

Гость писал(a):

Это всё Навальный и Трамп виноваты! Они мешают великому Путину запустить на полную мощь догожданные поправки.
"Поверь мой друг, пустяшная обида,

Как правило, удел для дураков...

Поверь и в то,  что нам  не от "ковида",

Привита всем вакцина -  от мозгов."

Гость||

И какое оно, завтрашнее дно?

Гость||

Пусть СМИ и ТВ поменьше пишут и говорят о негативном!

Гость||

А ещё Трамп с Обамой в лифте давеча нассали, а Навальный намусорил у входа в подъезд.

Имя: Гость
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