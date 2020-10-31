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В стране и мире

Пожилых жителей Подмосковья обязали соблюдать самоизоляцию

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Жители Московской области старше 65 лет и с хроническими заболеваниями обязаны с 2 ноября соблюдать самоизоляцию. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева на сайте местного правительства.

Обязательная самоизоляция для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, вводится в Подмосковье с 2 по 15 ноября из-за ситуации с коронавирусом. При этом ТАСС сообщает, что им будет разрешено ходить в магазины, их социальные карты блокировать не станут. Кроме того, людям с хроническими болезнями можно посещать больницы.

Ранее Воробьев заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Подмосковье начнется в январе. «Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС. Вакцина — безопаснее, чем болеть», — отметил он. При этом губернатор уже привился от коронавируса. Известно, что после введения первого компонента вакцины антитела у него не выработались, второй укол он сделал 30 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

кабзда старикам...выморят таки

Имя: Гость
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