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В стране и мире

Греция решила ввести частичный локдаун

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Власти Греции решили ввести в стране с 3 ноября частичный локдаун — на месяц закрываются места общественного питания, музеи и театры. Об этом сообщает Reuters.

«Новые правила, которые вступают в силу в 6 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса — развлечениях и перемещении граждан», — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. При этом он отметил, что работу промышленного сектора экономики, розничной торговли и школ прекращать не будут.

В первую волну коронавируса Греция была в числе самых успешно боровшихся с эпидемией коронавируса стран из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. По данным на 31 октября, в Греции заразились коронавирусом 37 тысяч человек, 620 погибли, еще 1347 — вылечились. Это значительно меньше, чем в Италии (648 тысяч зараженных, 38 тысяч погибших).

По последним данным, в мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли почти 2 миллиона человек, выявлено почти 46 миллионов случаев заражения, из них 30 миллионов закончились выздоровлением пациента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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