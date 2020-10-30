Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|18:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Власти сообщили о судьбе жившего в подмосковном лесу с бездомными мальчика

Печать

Мальчика, жившего с бездомными в подмосковном лесу в Балашихе, забрали в детский дом. О его судьбе сообщили власти городского округа, передает РИА Новости.

Как рассказали в управлении делами администрации Балашихи, в детский дом ребенка забрала опека.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи нашли в местном лесу семилетнего мальчика, который часто приходил играть на местную площадку. По их словам, он проживает в лагере для бездомных с 46-летним уроженцем Узбекистана, который назвал себя его отцом.

Мать ребенка умерла весной 2020 года, а отец не может вернуться домой из-за пандемии. Он заботился о ребенке и отправлял его мыться и стирать одежду к знакомым. У мальчика и его отца нет никаких документов, ребенок не ходил в школу и не посещал врачей. Ребенка забрали в больницу, на его теле не обнаружили следов побоев.

На кадрах из леса видно полуразрушенную постройку и стол из бетонных блоков, на котором лежит грязная посуда. Следователи намерены осмотреть хижину, опросить мужчину, инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Проверку также организовали полиция и прокуратура Московской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте