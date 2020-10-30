В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

30.10.2020 | 12:58

В России впервые с начала пандемии выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки — прирост составил 18 283. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в пятницу, 30 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801) и Московской области (524). Самый маленький суточный прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (6) и в Чечне (12). Заразившиеся есть во всех регионах страны, кроме Чукотского автономного округа.

Также за сутки вылечилось 14 519 человек. Еще 355 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 человек выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условие победы над пандемией коронавируса. По его словам, рост заболеваемости замедлится, когда иммунная прослойка населения достигнет 60 процентов. После 70-80 процентов распространение инфекции прекратится. Однако, как отметил Жемчугов, в настоящее время ждать победы над пандемией от принятых мер не стоит.