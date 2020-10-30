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В стране и мире

В Минздраве рассказали о влиянии антибиотиков на лечение COVID-19

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Антибиотики отрицательно влияют на лечение COVID-19, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, назначение антибиотиков врачами превышает разумные пределы в десятки раз. Врач отметил, что коронавирусная инфекция — это вирусное заболевание. При нем не требуется антибактериальной терапии, отметил специалист.

«Бактериальная суперинфекция — это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции», — подчеркнул Авдеев.

Ране в Минздраве заявили, что использование антибиотиков для профилактики коронавируса не поможет избежать вируса. Главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не действуют на вирус, а также не работают для предотвращения возможных осложнений. Неконтролируемый прием данных препаратов только усугубит дальнейшее развитие различных заболеваний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

1. зачем тогда антибиотики назначают в диких количествах?

2. согласовано ли с минздравом это мнение? :)

Гость||

Потому что не знают , как лечить ! Человеку месяц колят антибиотики , что же будет потом с организмом и в первую очередь с кишечником !!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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