В Минздраве рассказали о влиянии антибиотиков на лечение COVID-19

30.10.2020 | 13:00

Антибиотики отрицательно влияют на лечение COVID-19, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, назначение антибиотиков врачами превышает разумные пределы в десятки раз. Врач отметил, что коронавирусная инфекция — это вирусное заболевание. При нем не требуется антибактериальной терапии, отметил специалист.

«Бактериальная суперинфекция — это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции», — подчеркнул Авдеев.

Ране в Минздраве заявили, что использование антибиотиков для профилактики коронавируса не поможет избежать вируса. Главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не действуют на вирус, а также не работают для предотвращения возможных осложнений. Неконтролируемый прием данных препаратов только усугубит дальнейшее развитие различных заболеваний.