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В стране и мире

Российского подростка застрелили в ходе нападения на отдел полиции

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В Татарстане 16-летний подросток напал с коктейлями Молотова на отдел полиции и был застрелен. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в городе Кукморе в ночь на 30 октября. Несовершеннолетний пришел с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток кричал им, что они неверные, а также «Аллах Акбар» и размахивал ножом. В итоге он напал на начальника изолятора временного содержания и нанес ему тяжелое ранение. Правоохранители применили табельное оружие и застрелили напавшего.

Полицейские установили его личность. Им оказался местный житель Виталий А. 2004 года рождения.

Подросток является радикальным исламистом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подросток является радикальным исламистом.
penzainform.ru писал(a):
с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание.
penzainform.ru писал(a):
Подросток кричал им, что они неверные, а также «Аллах Акбар» и размахивал ножом.

Гость||

дожили подростки радикальные исламисты

Гость||

Гость писал(a):

дожили подростки радикальные исламисты
Причина радикализации - социально-экономическая несправедливость и обнищание. Такие очаги успешно забрасывают пачками баксов и привилегиями.

Имя: Гость
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