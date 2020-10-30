Российского подростка застрелили в ходе нападения на отдел полиции

30.10.2020 | 09:31

В Татарстане 16-летний подросток напал с коктейлями Молотова на отдел полиции и был застрелен. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в городе Кукморе в ночь на 30 октября. Несовершеннолетний пришел с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток кричал им, что они неверные, а также «Аллах Акбар» и размахивал ножом. В итоге он напал на начальника изолятора временного содержания и нанес ему тяжелое ранение. Правоохранители применили табельное оружие и застрелили напавшего.

Полицейские установили его личность. Им оказался местный житель Виталий А. 2004 года рождения.

Подросток является радикальным исламистом.