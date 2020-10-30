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В стране и мире

Обнаружен новый симптом коронавируса

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Ученые Массачусетской больницы общего профиля США обнаружили, что у некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались стойкие кожные симптомы, которые оставались даже после выздоровления и длились несколько месяцев. О новом проявлении болезни сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали почти тысячу случаев кожных проявлений COVID-19. В 90 случаях симптомы в виде сыпи и крапивницы длились, в среднем, семь и четыре дня, соответственно, с максимальной продолжительностью 28 дней. Папулосквамозные высыпания в виде чешуйчатых папул и бляшек продолжались в течение 20 дней с максимумом 70 дней. Отеки пальцев ног и рук, напоминающие симптомы обморожения, продолжались примерно 10 дней, при этом в шести случаев они длились 60 дней, а в двух — 130 дней.

Как пишут ученые, результаты показывают, что коронавирусная инфекция может вызывать ранее не известные кожные симптомы, особенно, на пальцах ног. Вирус способен провоцировать длительные воспаления в организме, влияя на состояние различных органов. В этом смысле кожа служит индикатором патологических процессов, которые могут продолжаться 4-5 месяцев после выздоровления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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