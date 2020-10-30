Кремль исключил связь между атакой в Татарстане и резней в Ницце

30.10.2020 | 13:02

Кремль не видит связи между атакой на полицейских в Татарстане и резней в церкви Нотр-Дам-де-Нис во французской Ницце, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 30 октября.

«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле эти события связанными.

Нападение на отдел полиции в Кукморе произошло в ночь на 30 октября. 16-летний подросток начал забрасывать здание «коктейлями Молотова», пытаясь поджечь его. Он нанес несколько ножевых ударов одному из силовиков. Другой полицейский открыл огонь на поражение, злоумышленник умер до приезда медиков.

29 октября неизвестный напал на людей возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. По данным СМИ, во время атаки нападавший выкрикивал «Аллаху акбар!».