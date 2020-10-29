Власти России согласились подождать с налогами

29.10.2020 | 09:48

Налоговые отсрочки для малых и средних предприятий (МСП) России решено продлить до 1 апреля 2021 года, хотя список отраслей сократится по сравнению с теми, которые вошли в получателей такой помощи весной. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщают «Известия».

Источники в правительстве подтвердили, что принципиальное решение принято, но конкретные детали уточняются. На данный момент власти согласились подождать с налогами для организаций, занимающихся общественным питанием, предоставлением бытовых услуг населению, культурными и развлекательными мероприятиями, организацией конференций и выставок, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью, за исключением санаторно-курортной.

Из программы пропали туризм, гостиницы, транспортные компании, пассажирские перевозки, стоматологические клиники, ретейл и образовательные учреждения. Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что они чувствуют себя относительно нормально.

Другой собеседник издания указал, что в правительстве хотят снизить стоимость налоговых мер, иначе воплотить их не удастся. Нынешние налоговые отсрочки в Федеральной налоговой службе оценили в 217 миллиардов рублей.

Срок платежа по ним наступил в октябре, но, как указали в Центре стратегических разработок, каждому пятому получателю оказалось нечем платить. Тогда аналитики агентства отметили, что для сохранения предприятия необходимы новая отсрочка или рассрочка по уплате налогов.