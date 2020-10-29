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В стране и мире

В России вновь побит рекорд суточной смертности пациентов с коронавирусом

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В России за сутки умерли 366 пациентов с коронавирусом — это новый рекорд смертности с начала пандемии. За весь период эпидемии скончался 27 301 человек, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в четверг, 29 октября.

За последние 24 часа COVID–19 был выявлен у 17 717 жителей в 85 регионах. Больше всего инфицированных за день появилось в Москве (4906), Санкт-Петербурге (758), Подмосковье (514) Самые низкие показатели по дневной заболеваемости зафиксированы на Чукотке — шесть случаев.

28 октября было зафиксировано 346 летальных исходов.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. По ее словам, в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Это прорыв или яркая победа?

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Прорыв !!!

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хоть в чём-то рекорд

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