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В стране и мире

В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам». Об этом он рассказал РИА Новости.

По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого. «Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели», — пояснил он.

Таким образом, указал депутат, работник будет четко понимать, на какую сумму он сможет рассчитывать в старости. Сейчас же, добавил Калашников, «даже специалисты путаются в действующей системе баллов».

28 октября Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо. Министр разъяснил, что ведомство исходит из того, что пенсия является компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то, с одной стороны, заработок он не утратил, а, с другой, продолжает получать в дополнение неиндексируемую пенсию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников
Капец скоро придет, свалит все правительство таксовать в Париж.

Гость||

Так и надо сделать, холопы - 1 уровень, бояре - 10 уровень.

Гость||

Ну как в царской России, на это намекает, коллежский ассесор, статс-дама типа Яровой, титулярный советник, действительный тайный советник например Кириенко и т.д и т.п А простой люд это первый, низший ранг ..мещане, обыватели ..три копейки им пенсию.

Гость||

Пенсионные налоги давно пора отменить, на них пенс фонд только офисы себе новые покупает

Гость||

Толково придумано.

Имя: Гость
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