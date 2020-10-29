Путин назвал цену спасения экономики России

29.10.2020 | 15:08

Президент России Владимир Путин назвал цену спасения отечественной экономики от последствий пандемии коронавируса. По его словам, на борьбу направлены 4,5 процента ВВП, передает РИА Новости.

«Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5 процента ВВП», — сказал президент, напомнив о введенном еще весной пакете антикризисных мер, которые были нацелены как на поддержку граждан, так и бизнеса. «Стимулирование инвестиционной активности — наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчетом на перспективный долгосрочный рост российской экономики», — добавил Путин.

Ранее в Минэкономразвития говорили о том, что в целом меры по спасению экономики от последствий коронавируса обошлись России в 5-6 процентов от ВВП. Сюда включены как выплаты для семей с детьми, так и льготные кредиты для бизнеса. Пакеты мер по поддержке экономики и граждан принимались с апреля 2020 года. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в четыре триллиона рублей.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по итогам 2020 года федеральный бюджет может недосчитаться двух триллионов рублей. Он считает, что падение российской экономики будет более значительным, и она потеряет от 4,5 до 4,8 процента с учетом эффекта второй волны коронавируса.