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В стране и мире

Появились подробности резни в Ницце

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Неизвестный с ножом устроил резню прямо в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Об этом мэр города Кристиан Эстрози сообщил на своей странице в Twitter.

Он указал, что в общей сложности нападение привело к трем жертвам. Два человека при этом скончались непосредственно в церкви. «Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы», — отметил он, призвав жителей города сплотиться.

Мэр также заявил, что нападавший в настоящее время находится в больнице, передает Reuters. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже выехал в Ниццу в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что при нападении одну женщину обезглавили. Об этом сообщил источник в полиции и рассказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Известно, что Анзоров напал на учителя Пати, увидев видеоролик в сети, в котором отец ученицы осуждает преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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