Появились подробности резни в Ницце

29.10.2020 | 13:07

Неизвестный с ножом устроил резню прямо в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Об этом мэр города Кристиан Эстрози сообщил на своей странице в Twitter.

Он указал, что в общей сложности нападение привело к трем жертвам. Два человека при этом скончались непосредственно в церкви. «Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы», — отметил он, призвав жителей города сплотиться.

Мэр также заявил, что нападавший в настоящее время находится в больнице, передает Reuters. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже выехал в Ниццу в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что при нападении одну женщину обезглавили. Об этом сообщил источник в полиции и рассказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Известно, что Анзоров напал на учителя Пати, увидев видеоролик в сети, в котором отец ученицы осуждает преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда.