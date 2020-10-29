Найдена вторая за год редчайшая желтая черепаха

29.10.2020 | 11:25

В индийском штате Западная Бенгалия нашли редчайшую желтую черепаху. Об этом сообщает сайт NDTV.

Необычное животное обнаружили в пруду в городе Бардхаман во вторник, 27 октября. Прибывший на место лесник Дебашиш Шарма (Debashish Sharma) достал рептилию из водоема и доставил ветеринарам. Он предположил, что внешний вид животного может быть связан с генетической мутацией или врожденным заболеванием.

Снимки рептилии вызвали интерес в соцсетях. Один из старших офицеров лесной службы страны Рамеш Панди (Ramesh Pandey) отметил, что это уже вторая найденная в Индии за год черепаха желтого цвета. До этого подобные особи не встречались. «Мы до сих пор не знаем: это новый вид, особи-альбиносы или какая-то мутация вроде альбинизма», — заявил он.

В конце июля 2020 года еще одну желтую черепаху обнаружили в индийском штате Одиша (Орисса). Рептилию нашли жители деревни и передали представителям лесного ведомства.