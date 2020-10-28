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В стране и мире

В России стало значительно больше фальшивых денег

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В России за квартал почти вдвое (в 1,9 раза) увеличилось количество выявленных фальшивых денег. Меньше всего подделывают купюры в 50 рублей, следует из материалов ЦБ, которые приводит «Прайм».

В третьем квартале было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков. При этом количество фальшивых банкнот выросло на 1,8 процента, до 10 922 штук по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Больше всего подделывают пятитысячные купюры (8655 штук), банкноты номиналом 1000 рублей (таких выявили 1734) и двухтысячные купюры (383).

Значительно больше стало и иностранных фальшивых денег. В третьем квартале таких было обнаружено 524 штуки, что в 1,5 раза больше, чем во втором квартале. В основном подделывают доллары и евро, а также китайские юани, британские фунты и японские иены.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года число подделок выросло до 19 тысяч, в то время как в последние два года было выявлено по 18 тысяч фальшивых купюр. При этом в Центробанке отметили также значительное уменьшение количества фальшивых купюр достоинством в одну и две тысячи рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну так пандемия же, жить на что-то надо. Воздухом питаться ещё не обучены .

Имя: Гость
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