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В стране и мире

Российский мэр похвалил рекламу против COVID-19 о похоронах и поминках

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев похвалил рекламу с кутьей и могильными плитами о мерах против COVID-19. Он отметил, что появившиеся в городе плакаты «достигли цели». Об этом Имамеев написал на своей странице в Instagram.

«Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути, все изложено верно. В конечном счете, такая социальная реклама достигла цели — вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас», — отметил Имамеев.

Тех, кому не понравилась такая реклама, российский градоначальник призвал не быть ханжами. По его мнению, «моральная грань пересечена не была», а, кроме того, в жизни, по его словам, есть вещи и «куда жестче по содержанию». «Лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус», — заключил Имамеев.

Ранее на улицах Благовещенска появились плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами для того, чтобы напомнить горожанам о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. На баннерах, которые разместили на улицах, написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Молодцы маньяки. Соблюдают масочный режим

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