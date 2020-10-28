Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Общественники выяснили причины нехватки лекарств в ряде аптек

Печать

Эпизодическое отсутствие отдельных препаратов было выявлено менее чем в 18 процентов изученных объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках. Такие данные приводит общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) по результатам проведенного исследования доступности препаратов в крупнейших регионах России.

В сообщении организации отмечается, что исследователями изучалось наличие в аптечных организациях ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Было проверено более 120 аптечных учреждений по всей стране.

Исследованием было установлено, что основные проблемы с приобретением отдельных препаратов вызваны в первую очередь повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем.

Менее значимым, но встречающимся в аптеках фактором, стало неправильно настроенное программное обеспечение касс (в частности, для продажи маркированных лекарств, доля которых на рынке составляет порядка 10 процентов). Опрос провизоров показал, что трудности в работе с маркированными лекарствами встречаются менее, чем у 10 процентов аптек.

«Исследование показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах. Из-за опасений граждан и приобретения ими значительного количества лекарств "про запас", иногда требуется чуть больше усилий для покупки», — комментирует результаты исследования председатель ОПИ Олег Павлов.

«Нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с ПО для работы с маркированными лекарствами», — отмечает Олег Павлов. «Вне зависимости от того, что является причиной сбоев — отсутствие квалификации или сознательное нежелание обновлять софт, заложниками такого подхода становятся обычные граждане, что недопустимо», — подчеркнул он.

Для продолжения мониторинга ситуации было принято решение о запуске «горячей линии», на которую потребители могут сообщать о проблемах с доступностью тех или иных лекарств в различных регионах. По всем фактам специалистами ОПИ будут проводиться проверки, результаты которых, в случае выявления нарушений, будут передаваться в надзорные органы.

Отдельного внимания заслуживает выявленный разброс цен на одни и те же препараты в различных аптеках, который может достигать 50 и более процентов. В этой связи, до конца ноября 2020 года ОПИ будет проведено исследование и запущен постоянный рейтинг аптечных организаций с самыми высокими и самыми низкими ценами на лекарства, который будет регулярно публиковаться на общедоступных ресурсах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вне зависимости от того, что является причиной сбоев — отсутствие квалификации или сознательное нежелание обновлять софт
Кривые программеры скорее всего

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте