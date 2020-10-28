Общественники выяснили причины нехватки лекарств в ряде аптек

28.10.2020 | 17:47

Эпизодическое отсутствие отдельных препаратов было выявлено менее чем в 18 процентов изученных объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках. Такие данные приводит общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) по результатам проведенного исследования доступности препаратов в крупнейших регионах России.

В сообщении организации отмечается, что исследователями изучалось наличие в аптечных организациях ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Было проверено более 120 аптечных учреждений по всей стране.

Исследованием было установлено, что основные проблемы с приобретением отдельных препаратов вызваны в первую очередь повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем.

Менее значимым, но встречающимся в аптеках фактором, стало неправильно настроенное программное обеспечение касс (в частности, для продажи маркированных лекарств, доля которых на рынке составляет порядка 10 процентов). Опрос провизоров показал, что трудности в работе с маркированными лекарствами встречаются менее, чем у 10 процентов аптек.

«Исследование показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах. Из-за опасений граждан и приобретения ими значительного количества лекарств "про запас", иногда требуется чуть больше усилий для покупки», — комментирует результаты исследования председатель ОПИ Олег Павлов.

«Нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с ПО для работы с маркированными лекарствами», — отмечает Олег Павлов. «Вне зависимости от того, что является причиной сбоев — отсутствие квалификации или сознательное нежелание обновлять софт, заложниками такого подхода становятся обычные граждане, что недопустимо», — подчеркнул он.

Для продолжения мониторинга ситуации было принято решение о запуске «горячей линии», на которую потребители могут сообщать о проблемах с доступностью тех или иных лекарств в различных регионах. По всем фактам специалистами ОПИ будут проводиться проверки, результаты которых, в случае выявления нарушений, будут передаваться в надзорные органы.

Отдельного внимания заслуживает выявленный разброс цен на одни и те же препараты в различных аптеках, который может достигать 50 и более процентов. В этой связи, до конца ноября 2020 года ОПИ будет проведено исследование и запущен постоянный рейтинг аптечных организаций с самыми высокими и самыми низкими ценами на лекарства, который будет регулярно публиковаться на общедоступных ресурсах.