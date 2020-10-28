Мировой экономике предрекли сильнейший спад за 80 лет

28.10.2020 | 15:28

Счетная палата предрекла мировой экономике сильнейший за последние 80 лет спад. Такая оценка содержится в макроэкономическом прогнозе ведомства на 2020-2023 годы.

В Счетной палате указали, что несмотря на активное восстановление, дальнейшие перспективы мировой экономики остаются неопределенными в связи с завершением многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и ростом числа зараженных коронавирусом в мире.

Во втором квартале 2020 года большинство международных организаций пересмотрели прогнозы развития мировой экономики на 2020-2021 годы в сторону ухудшения. Так, согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой ВВП сократится за 2020 год на 6 процентов, по прогнозу Всемирного банка он упадет на 5,2 процента, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), он просядет на 4,9 процента. Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что глобальная экономика в 2020 году лишится 4,6 процента. «Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет», — констатировали в Счетной палате.

Ранее Всемирный банк на фоне пандемии коронавируса предрек миру рост крайней бедности. Количество людей на планете, живущих в нищете, вырастет в 2020 году впервые за 22 года. Организация считает крайней бедностью ситуацию, при которой ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара.