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В стране и мире

Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

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Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Соответствующее распоряжение главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано в Telegram-канале Baza.

В документе сказано, что любые комментарии спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября. Официального подтверждения существования такого распоряжения еще не было.

28 октября цифры по смертности пациентов с COVID-19 достигли рекордных значений. За день умерло 346 зараженных, всего за время пандемии скончалось 26 935 заболевших. На совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о скорой нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты в некоторых регионах. Она отмечала, что в 16 субъектах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для инфицированных. Вице-премьер добавила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает усложняться.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России.
подозрительно, весной за якобы фейки привлекали, осенью за любые высказывания. что посеешь то и пожнешь.

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