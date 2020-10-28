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В стране и мире

Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации

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Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо, пишет ТАСС.

Силуанов разъяснил позицию Минфина: ведомство исходит из того, что пенсия является компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то с одной стороны, заработок он не утратил, а с другой, он продолжает получать в дополнение неиндексируемую пенсию. Вместе с тем министр обратил внимание, что у работающих пенсионеров индексируется зарплата, которая в последние годы растет в России темпами выше инфляции.

«Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и зарплату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и пенсию индексировать. Наверное, это не совсем справедливо», — сказал Силуанов. По его словам, в первую очередь нужно заботиться об индексации выплат выше инфляции неработающим пенсионерам.

В Госдуме 27 октября после встречи с Силуановым предупреждали, что Минфин не поддерживает идею возврата индексации пенсий работающим пенсионерам, которую отменили в 2016 году. В ведомстве полагают, что в текущих экономических условиях вернуться к этому сложно. Для этого не хватает около 400 миллиардов рублей в год.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

У них не хватает, а пенсы виноваты. Совсем стыд потеряли, а о совести и речь не идёт..утрачена полностью.

Гость||

Дальше то на что рассчитывают, деньги имеют обыкновение заканчиваться.Сейчас на индексацию работающим не хватает, завтра и неработающим прекратят индексировать, надуют щёки, ну нету, надо нас понять правильно...

Гость||

Достойная награда пенсам от благодарного Путина. Не зря голосовали.

Гость||

Больше всех других министров получает в месяц министр финансов Антон Силуанов, его средняя месячная зарплата – 1,73 миллиона рублей. И если сопоставить эту цифру с данными из декларации (95,4 миллиона рублей), можно увидеть, что зарплата составила примерно пятую часть (22%) от всех доходов министра за 2016 год.

Имя: Гость
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