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В стране и мире

Голикова рассказала Путину о проблемах с медпомощью в Омске

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Правительство в курсе проблем и сбоев в работе здравоохранения Омской области и других регионов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

«Что касается бригад, которые мы направляем в регионы. Я назвала регионы, где мы работали и работает. Буквально вчера и сегодня это Курганская и Омская области. Мы видим проблемы там с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу», — отреагировала Голикова.

Она добавила, что власти договорились с Первым МГМУ имени Сеченова, что специалисты вуза будут постоянно консультировать медперсонал, обучать его и помогать оказывать помощь пациентам.

Вечером 27 октября две машины скорой помощи в Омске привезли пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, к зданию регионального Минздрава. Медики включили сигнализацию, чтобы привлечь внимание, и заявили о невозможности передать больных в стационар. Так, несколько больниц отказались принять пенсионерку с 80 процентами поражения легких. На следующий день пациентов госпитализировали, в ведомстве начали служебное расследование, от работы отстранена замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент непозволительным. Губернатор области Александр Бурков поручил в течение дня найти виновных в случившемся.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пензе тоже не мешало бы помощь оказать.

Гость||

Губернатору Омской области настучали по головушке судя по всему, теперь он давай шашкой махать, искать крайнего у себя в расположении.

Гость||

Минздрав запретил врачам публично высказываться о эпидемии коронавируса в России. Теперь все свои комментарии они должны согласовывать с пресс-службой министерства.

Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов.

Гость||

Да ясен пень настучали! Просто я вот удивляюсь терпению пензюков, в больницах, поликлиниках полнейший хаос, врачей не дождёшься, не дозвонишься.. и молчат все. Вот кто нибудь один, достучится до этого волшебного штаба и расскажет, что тут реально творится.. вот интересно будет посмотреть, что будет.

Гость||

Гость писал(a):

Минздрав запретил врачам публично высказываться о эпидемии коронавируса в России. Теперь все свои комментарии они должны согласовывать с пресс-службой министерства.

Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов.

Конечно запретят! Рыба гниет с головы! Врачи тоже не в восторге от того ужаса, который происходит, но сделать ничего не могут.

Гость||

Гость писал(a):

Да ясен пень настучали! Просто я вот удивляюсь терпению пензюков, в больницах, поликлиниках полнейший хаос, врачей не дождёшься, не дозвонишься.. и молчат все. Вот кто нибудь один, достучится до этого волшебного штаба и расскажет, что тут реально творится.. вот интересно будет посмотреть, что будет.
И я верю и надеюсь, что найдётся тот человек, который расскажет, что реально присходит в регионе в здравоохранении.

Гость||

Россияне демонстрируют рекордное падение интереса к телевидению

Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким

Гость||

От паления интереса и доверия к телевидению не становится как то легче. Да и ситуация в медицине как была так и остаётся на низком уровне.

Имя: Гость
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