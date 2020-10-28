Голикова рассказала Путину о проблемах с медпомощью в Омске

28.10.2020 | 15:02

Правительство в курсе проблем и сбоев в работе здравоохранения Омской области и других регионов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

«Что касается бригад, которые мы направляем в регионы. Я назвала регионы, где мы работали и работает. Буквально вчера и сегодня это Курганская и Омская области. Мы видим проблемы там с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу», — отреагировала Голикова.

Она добавила, что власти договорились с Первым МГМУ имени Сеченова, что специалисты вуза будут постоянно консультировать медперсонал, обучать его и помогать оказывать помощь пациентам.

Вечером 27 октября две машины скорой помощи в Омске привезли пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, к зданию регионального Минздрава. Медики включили сигнализацию, чтобы привлечь внимание, и заявили о невозможности передать больных в стационар. Так, несколько больниц отказались принять пенсионерку с 80 процентами поражения легких. На следующий день пациентов госпитализировали, в ведомстве начали служебное расследование, от работы отстранена замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент непозволительным. Губернатор области Александр Бурков поручил в течение дня найти виновных в случившемся.