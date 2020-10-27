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В стране и мире

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

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В России за последние сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 320 человек. Это следует из данных «Яндекса».

Предыдущий рекорд по смертям пациентов с коронавирусом был зафиксирован 13 октября — тогда показатель составил 317 человек за сутки.

По данным на 27 октября в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 12 844 пациентов выздоровели и выписались. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что из-за распространения коронавируса всеобщий масочный режим вводится по всей России — носить маску надо будет в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и в местах массового пребывания людей. Постановление ведомства вступит в силу со среды, 28 октября.

Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить время работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. С 23 часов вечера до 6 утра эти учреждения будут закрыты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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