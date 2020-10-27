В России введен всеобщий масочный режим

27.10.2020 | 10:08

Всеобщий масочный режим введен в России из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение Роспотребнадзора опубликовано на офицальном портале правовой информации.

Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей.

Новые правила вступают в силу в среду, 28 октября. Исполнение поручения в регионах будут контролировать губернаторы. Им поручено взять на себя контроль эпидемической ситуации в субъекте и в случае необходимости вводить дополнительные ограничения.

Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить время работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. С 23 часов вечера до 6 утра эти учреждения будут закрыты.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что стабилизация ситуации с коронавирусом ожидается примерно в ноябре. Тогда можно надеяться на некую передышку. В феврале-марте эпидемия вновь обострится.