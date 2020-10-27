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В стране и мире

В России введен всеобщий масочный режим

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Всеобщий масочный режим введен в России из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение Роспотребнадзора опубликовано на офицальном портале правовой информации.

Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей.

Новые правила вступают в силу в среду, 28 октября. Исполнение поручения в регионах будут контролировать губернаторы. Им поручено взять на себя контроль эпидемической ситуации в субъекте и в случае необходимости вводить дополнительные ограничения.

Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить время работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. С 23 часов вечера до 6 утра эти учреждения будут закрыты.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что стабилизация ситуации с коронавирусом ожидается примерно в ноябре. Тогда можно надеяться на некую передышку. В феврале-марте эпидемия вновь обострится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это называется выкручивание рук за бесплатно. Пусть бесплатные маски предоставляют каждый день, антисептики и прочие примбамбасы, а то привыкли шашкой махать на халяву.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть бесплатные маски предоставляют каждый день, антисептики и прочие примбамбасы, а то привыкли шашкой махать на халяву.
Что еще тебе нахаляву дать?

Гость||

Гость писал(a):

Это называется выкручивание рук за бесплатно. Пусть бесплатные маски предоставляют каждый день, антисептики и прочие примбамбасы, а то привыкли шашкой махать на халяву.
+498643

Гость||

Ну наконец то дождались.

Гость||

27 октября 2020

Возмущенные нищенскими пенсиями россияне потребовали закрыть за ненужностью Пенсионный фонд

Гость||

Жители России начали подписывать онлайн-петицию, которая призывает заменить счета будущих пенсионеров индивидуальными банковскими счетами. Так, по их мысли, можно будет действительно накопить себе на старость, а не довольствоваться «нищенскими пенсиями», «зачастую ниже прожиточного минимума», которые выплачивает Пенсионный фонд России (ПФР).

Инициаторы кампании требуют «расформировать Пенсионный фонд как ненужную гражданам РФ структуру». Они также добиваются отмены перечислений туда социальных выплат от работодателей, ныне составляющих 22% — это уже для борьбы с «серыми зарплатами».

Люди предлагают, чтобы каждому россиянину по достижении 14 лет «автоматически» открывали бы индивидуальный счет в Сбербанке, на который после начала трудовой карьеры поступали бы от его работодателя «социальные взносы в размере 15% плюс 5% в год дивидендов на счет от Сбербанка».

Таким образом, созданием «абсолютно прозрачной системы», которая «работает в интересах каждого трудящегося, а не узкого круга коррупционеров», можно было бы добиться достойной жизни для пенсионеров, подчеркивается в петиции.

Ее авторы также предлагают ввести наследование «пенсионного» счета в Сбере в случае смерти будущего пенсионера.

Ранее в стране провели пенсионную реформу: власти повысили возраст выхода «на покой» с тем, чтобы размер пенсии начал расти «уже сейчас». Однако нововведение обернулось акциями протеста. Более того, в России в связи с присоединением Крыма, который нуждается в финансировании, а также потребностью проводить текущие пенсионные выплаты, теперь ежегодно замораживают пенсионные накопления. Об очередной заморозке стало известно 24 октября.

Гость||

Кое-кто уже наварил на масках миллионы, миллиарды. Мало?

Гость||

Дурачок комментирует

Гость||

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Новые правила вступят в силу со среды, 28 !) октября

Ведомство также ввело запрет на ночные рестораны и развлекательные мероприятия по всей России.

С завтрашнего дня все россияне должны носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах.

Гость||

На хлебе тоже миллиарды наваривают. Может, есть перестанешь

Гость||

Гость писал(a):

Кое-кто уже наварил на масках миллионы, миллиарды. Мало?
На всем делают миллионы и миллиарды, что с того? Ты за свою одежду тоже заплатил и кто-то наварился на тебе. Но если ты выйдешь без нее, то можешь тоже схлопотать штраф...или воспаление легких. Так может государство и штаны тебе должно выдать?

Гость||

А что , мы не гордые, пусть и штаны выдают, оно нам вобще везде должно, везде.

Гость||

А с марта нельзя было так сделать или надеялись на сознательность народа, у которого в крови партизанская "любовь" к власти? Как обычно, всё "по уму".

Гость||

С такими з/п они должны кормить бесплатными обедами граждан,а не в Форбс в очередь стоять..

Гость||

Гость писал(a):

Жители России начали подписывать онлайн-петицию, которая призывает заменить счета будущих пенсионеров индивидуальными банковскими счетами. Так, по их мысли, можно будет действительно накопить себе на старость, а не довольствоваться «нищенскими пенсиями», «зачастую ниже прожиточного минимума», которые выплачивает Пенсионный фонд России (ПФР).
Да,да,жители ,но не народ,это давняя идея банкирского сообщества и в частности Грефа.

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Имя: Гость
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