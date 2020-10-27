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В стране и мире

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

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Управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Русецкого, приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.

В этом случае все депозитные и расчетные счета российских резидентов также будут заморожены на неопределенный срок. Пока вероятность такого развития событий невысока, но гипотетически существует, отмечает Русецкий.

Кроме того, он обращает внимание на более низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми — из-за разницы в уровне ставок на рынках. Так, доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет в настоящий момент находится на уровне 0,8 процента годовых, что ниже базовой инфляции в США, которая равняется 1,7 процента.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост претендуют Джо Байден от Демократической партии и нынешний глава государства Дональд Трамп — от Республиканской.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все ясно, раз эксперт такую чушь несёт, значит точно нужно покупать доллары )))

Гость||

Только почему то нефть продает Россия за доллары, а Байден придет и все запретит , ох уж эти сказочники...

Гость||

Прав Русецкий,долларами надо затариваться.

Гость||

Гость писал(a):

Все ясно, раз эксперт такую чушь несёт, значит точно нужно покупать доллары )))
+15000

Гость||

Гость писал(a):

значит точно нужно покупать доллары )))
Верная примета!

Гость||

Гость писал(a):

27.10.2020 11:18|

Только почему то нефть продает Россия за доллары, а Байден придет и все запретит , ох уж эти сказочники...

Эти сказки пусть рассказывает Путину, Мишустину, Сечину, Миллеру. Куда они его пошлют?

Гость||

ну все терь точно нужно бежать баксы покупать. К НГ наверное стольник будет

Гость||

И этот сказочник ещё является управляющим активами..))) куда катится мир.))) тоже мне специалист)))Подумать страшно чтов головах у эффективных менеджеров))

Гость||

Стольник, это несерьёзно ...ваши условия, скока? ...330! ..за бакс ..согласен.

Гость||

Не буду зеленью затариваться, с пенсии куплю жене сапоги.(с) Леня Голубков.

Гость||

Если Байден к примеру заморозит счета физ и юрлиц, это будет полный пипец из которого уже вряд ли выберемся .

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
значит точно нужно покупать доллары )))
Верная примета!
Брехня. На этот раз курс поворачивает на 180 градусов, а он только поддерживает.

Имя: Гость
Комментарий:

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