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В стране и мире

Российский министр уволилась после скандала с гибелью пациентов на ИВЛ

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Глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается на сайте губернатора региона.

«Указом губернатора освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в публикации.

Исполнять обязанности министра будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.

В октябре стало известно о нехватке кислорода в больнице №20 Ростова-на-Дону, в результате чего погибли минимум пять больных. 12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов. По словам медработников из «красной зоны», в клинике не успели пополнить запасы. В попытке исправить ситуацию врачи звонили в специализированную службу, безрезультатно подавали рапорт о перебоях и отключениях. Позже стало известно, что главврач этой больницы Юрий Дронов в начале октября был госпитализирован с тяжелым поражением легких из-за заражения COVID-19 и позже умер.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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