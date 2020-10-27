Российский министр уволилась после скандала с гибелью пациентов на ИВЛ

27.10.2020 | 12:31

Глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается на сайте губернатора региона.

«Указом губернатора освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в публикации.

Исполнять обязанности министра будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.

В октябре стало известно о нехватке кислорода в больнице №20 Ростова-на-Дону, в результате чего погибли минимум пять больных. 12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов. По словам медработников из «красной зоны», в клинике не успели пополнить запасы. В попытке исправить ситуацию врачи звонили в специализированную службу, безрезультатно подавали рапорт о перебоях и отключениях. Позже стало известно, что главврач этой больницы Юрий Дронов в начале октября был госпитализирован с тяжелым поражением легких из-за заражения COVID-19 и позже умер.