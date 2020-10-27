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Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов

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Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 27 октября.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов», — говорится в тексте постановления.

Рекомендация адресована руководителям регионов.

Ранее работу ресторанов до 23 часов вечера ограничили в Санкт-Петербурге. При этом, как отметил вице-губернатор Евгений Елин, новые ограничения не должны расцениваться жителями города как комендантский час, поскольку они касаются только ресторанов. В Москве отказались от такой меры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

типа по ночам вирус злее?

И пофиг, что днем в кафе народу полно, а ночью только пара человек.

Все эти запреты похожи на бред, а никак не на продуманную стратегию

Гость||

Есть заведения, которые только в вечернее время и работают. Но смысла тоже не вижу. В любой маршрутке контактов в разы больше, чем в любом баре.

Гость||

вот именно, в транспорте опасности больше, в поликлиниках и школах

Гость||

Ребята, это самый настоящий комендантский час!

Имя: Гость
Комментарий:

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