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В стране и мире

Пенсионный фонд потратит сотни миллионов рублей на новые офисы

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Пенсионный фонд России (ПФР) планирует потратить более 706 миллионов рублей на приобретение новых офисов по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Помещения, в частности, будут куплены в Свердловской, Курганской областях и в Крыму. Параметры приобретаемых офисов не уточняются. Кроме того, в 2021 году бюджетная организация потратит 115 миллионов рублей на обучение сотрудников.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в 2021 году расходы федерального бюджета России на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократят на 2,5 триллиона рублей. Тогда же выяснилось, что размер «дыры» в бюджете Пенсионного фонда в будущем году станет рекордным за последние пять лет. Дефицит бюджета ПФР составит 295 миллиардов рублей и будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И где этот "гарант" справедливости?

Гость||

Для чего?

Гость||

Гость писал(a):

Для чего?
Как для чего? Чтобы еще повысить пенсионный возраст или отменить пенсии вообще. В результате эти здания достанутся кому-то за бесценок - их прихватизируют.

Гость||

Поговаривают ещё на три года, прям горят желанием ...понравилось в 18году, всё с рук сошло.

Гость||

А их же разогнать хотели, а тут ещё офисы какие то хотят открывать, мы не поняли юмора?

Гость||

Пились бабло большое и разное

Имя: Гость
Комментарий:

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