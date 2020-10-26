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В стране и мире

Опубликованы первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков

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ФСИН опубликовала первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков. Об этом сообщает Znak.com.

На снимках, предоставленных управлением ведомства по Свердловской области, запечатлено помещение, в котором находились бывший начальник УМВД по Екатеринбургу и МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майор Игорь Трифонов и экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев. Они сидели вдвоем в четырехместной камере, оборудованной всем необходимым: две двухъярусные кровати, стол и скамейки, шкаф для продуктов, вешалки для верхней одежды, полка для туалетных принадлежностей, зеркало, бачок с питьевой водой, подставка под бачок, радиодинамик, урна для мусора, тазы для гигиенических целей и стирки одежды, светильники дневного и ночного освещения, приточно-вытяжной вентилятор.

Камера оборудована санузлом, в котором есть унитаз и умывальник, а также есть горячая и холодная вода. Офицерам МВД выдавались: мыло хозяйственное, туалетная бумага, книги из библиотеки и настольные игры. Кроме того, их обеспечивали предметами для уборки камеры, швейными иглами, ножницами, ножом для резки продуктов питания.

Силовикам предоставлялись трехразовое горячее питание и кипяченая вода, одежда по сезону, спальные принадлежности — матрацы, подушки, простыни, наволочки, одеяла, полотенца, столовые приборы — тарелки, кружки, ложки.

Условия содержания генерала МВД были раскрыты после его жалобы. Он рассказал, что его этапировали из Москвы на Урал в «нечеловеческих» условиях. Вагон с арестантами, по его словам, шел два с половиной дня. «Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывал Трифонов. В ШИЗО колонии № 2 за четверо суток ему только один раз дали кипяток, не было ложек, полотенец, туалетной бумаги, тряпки с ведром.

Его задержали 18 сентября. По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге Трифонов через посредников получил от банкира 7,5 миллиона рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ФСИН опубликовала первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков.
Нам то чё, пусть генералам показывают.

Гость||

Генерала к генералу, а не сладко ли? К педифилу одного, а другого к туберкулезнику

Имя: Гость
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