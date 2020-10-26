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В стране и мире

Бессимптомное течение коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом

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Ученые объяснили бессимптомное течение коронавируса проблемами с иммунитетом. Об этом «Известиям» рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

По его словам, подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

Васин отметил, что в Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени. Подобный феномен также характерен для туберкулеза и холеры: у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал единственный способ распознать бессимптомный коронавирус. По его словам, сделать это можно только с помощью теста. Он подчеркнул, что тесты не обладают стопроцентной точностью, однако другого способа подтвердить заболевание нет. При этом вирусолог добавил, что, если человек уже переболел COVID-19, то тест на коронавирус ничего не покажет, необходимо сдавать тест на антитела.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ученые объяснили бессимптомное течение коронавируса проблемами с иммунитетом... организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.
Другими словами, у человека уже 100% поражения легких, а он не чует и чувствует себя прекрасно? Где логика "феномена"?

Гость||

У него не может быть поражения лёгких, т.к. нет иммунных нападок на организм (цитокиновый шторм). При ковидной пневмонии лёгкие не воспаляются так, как при пневмококковой и др. пневмониях. Тут возникают тромбы и сгустки. Если иммунитет слабый, он не атакует собственный организм.

Имя: Гость
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