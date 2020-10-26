Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Аспирин оказался полезен в борьбе с коронавирусом

Печать

Ученые Мэрилендского университета в США обнаружили, что аспирин потенциально может быть полезен в уменьшении уровня смертности и борьбе с тяжелыми симптомами среди пациентов с COVID-19. Результаты научной работы опубликованы в журнале Anesthesia and Analgesia.

В исследовании приняли участие 412 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы c симптомами различной тяжести. 314 человек не получали аспирин, а остальные 98 принимали жаропонижающее в течение 24 часов после поступления или за 7 дней до госпитализации. Ученые проанализировали, как аспирин влиял на потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступление в отдел интенсивной терапии и смертность.

Оказалось, что в группе больных, употреблявших аспирин, в ИВЛ нуждались 35,7 процента пациентов по сравнению с 48,4 процента среди не принимавших препарат. Также аспирин снижал риск необходимости в интенсивной терапии на 12,2 процента. После учета сторонних факторов исследователи однозначно установили связь между приемом аспирина и уменьшением вероятности развития тяжелых симптомов и уровня внутрибольничной смертности.

Однако ученые подчеркивают, что необходимо провести рандомизированное контролируемое исследование, чтобы установить причинно-следственную связь между применением аспирина и снижением повреждения легких и смертности у пациентов с COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте