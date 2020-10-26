Аспирин оказался полезен в борьбе с коронавирусом

26.10.2020 | 17:02

Ученые Мэрилендского университета в США обнаружили, что аспирин потенциально может быть полезен в уменьшении уровня смертности и борьбе с тяжелыми симптомами среди пациентов с COVID-19. Результаты научной работы опубликованы в журнале Anesthesia and Analgesia.

В исследовании приняли участие 412 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы c симптомами различной тяжести. 314 человек не получали аспирин, а остальные 98 принимали жаропонижающее в течение 24 часов после поступления или за 7 дней до госпитализации. Ученые проанализировали, как аспирин влиял на потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступление в отдел интенсивной терапии и смертность.

Оказалось, что в группе больных, употреблявших аспирин, в ИВЛ нуждались 35,7 процента пациентов по сравнению с 48,4 процента среди не принимавших препарат. Также аспирин снижал риск необходимости в интенсивной терапии на 12,2 процента. После учета сторонних факторов исследователи однозначно установили связь между приемом аспирина и уменьшением вероятности развития тяжелых симптомов и уровня внутрибольничной смертности.

Однако ученые подчеркивают, что необходимо провести рандомизированное контролируемое исследование, чтобы установить причинно-следственную связь между применением аспирина и снижением повреждения легких и смертности у пациентов с COVID-19.