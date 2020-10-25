25.10.2020 | 17:50

Жители Минска начали запасаться едой на фоне истечения срока «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям страны. Об этом пишет РИА Новости.

В супермаркетах наблюдается повышенный спрос на крупы, макароны, соль и туалетную бумагу. Однако ни в магазинах, ни в аптеках дефицита товаров первой необходимости не наблюдается, пишет агентство. Как пояснили в одной из розничных сетей, связанный с покупкой некоторых видов товаров ажиотаж обычно спадает в течение 8-10 дней. У продавца на складе хранятся запасы, которых хватит на несколько недель.

Срок «народного ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября. Согласно ему, если до 26 октября не будут выполнены требования оппозиции по отставке действующего президента Александра Лукашенко, освобождению политзаключенных и прекращению насилия силовиков на улицах, в стране начнется забастовка всех национальных предприятий.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные приходятся на выходные дни.