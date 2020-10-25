Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 окт 2020|18:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Жители Минска начали запасаться едой

Печать

Жители Минска начали запасаться едой на фоне истечения срока «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям страны. Об этом пишет РИА Новости.

В супермаркетах наблюдается повышенный спрос на крупы, макароны, соль и туалетную бумагу. Однако ни в магазинах, ни в аптеках дефицита товаров первой необходимости не наблюдается, пишет агентство. Как пояснили в одной из розничных сетей, связанный с покупкой некоторых видов товаров ажиотаж обычно спадает в течение 8-10 дней. У продавца на складе хранятся запасы, которых хватит на несколько недель.

Срок «народного ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября. Согласно ему, если до 26 октября не будут выполнены требования оппозиции по отставке действующего президента Александра Лукашенко, освобождению политзаключенных и прекращению насилия силовиков на улицах, в стране начнется забастовка всех национальных предприятий.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные приходятся на выходные дни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте