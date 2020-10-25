В России выявили 16,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

25.10.2020 | 13:10

В России за последние сутки выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Москве (4455), Санкт-Петербурге(709) и Московской области (491). Меньше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Еврейской АО (41), Чеченской Республике (9) и Ненецком АО (5).

За сутки умерли 229 человек, полностью выздоровели 7704 пациента.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 26 050 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предсказал период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его прогнозам, этот процесс может начаться в конце 2020-го - начале 2021 года.