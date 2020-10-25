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В стране и мире

Смертность при COVID-19 ускорилась во время второй волны

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Пациенты с тяжелой формой COVID-19 во время второй волны эпидемии умирают вдвое быстрее, чем в первую. Это выяснили британские ученые на основе данных более 76 тысяч заболевших в Великобритании, пишет The Daily Mail со ссылкой на Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

По данным исследователей, с начала пандемии и до августа смерть пациента в среднем наступала через 13 дней после появления первых симптомов коронавируса. Сейчас этот срок сократился до одной недели. Предположительно, такая негативная динамика связана с тем, что погибают преимущественно люди со слабым иммунитетом. Все больше пациентов удается спасти благодаря совершенствованию лечения инфекции.

Ученые также подтвердили, что вирус может мутировать и стать более заразным. При этом возможные мутации не должны отразиться на тяжести течения болезни.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самыми высокими темпами инфицирования. В его перечне оказались Севастополь, Бурятия, Чукотка, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Новосибирская области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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