Россиянам пообещали аномально теплый конец октября

25.10.2020 | 08:26

Конец октября будет аномально теплым. Это спрогнозировал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, практически на всей территории страны установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы. Так, столбики термометров будут показывать на 10-15 градусов выше обычных показателей в азиатской части страны и на 4 градуса - в европейской.

Самые заметные аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные - от минус 15 до минус 10. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана.

В европейской части страны температурные аномалии будут менее яркие, но ощутимые из-за теплых воздушных масс с юга. «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы», - пообещал метеоролог.

Ранее Вильфанд объяснил причину аномально теплой погоды в России. Европейская часть страны оказалась под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. В связи с этим дневные температуры в ближайшие выходные будут превышать норму на 6-8 градусов.