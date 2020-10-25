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В стране и мире

Россиянам пообещали аномально теплый конец октября

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Конец октября будет аномально теплым. Это спрогнозировал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, практически на всей территории страны установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы. Так, столбики термометров будут показывать на 10-15 градусов выше обычных показателей в азиатской части страны и на 4 градуса - в европейской.

Самые заметные аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные - от минус 15 до минус 10. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана.

В европейской части страны температурные аномалии будут менее яркие, но ощутимые из-за теплых воздушных масс с юга. «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы», - пообещал метеоролог.

Ранее Вильфанд объяснил причину аномально теплой погоды в России. Европейская часть страны оказалась под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. В связи с этим дневные температуры в ближайшие выходные будут превышать норму на 6-8 градусов.

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Источник — lenta.ru
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