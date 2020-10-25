После взрыва на танкере в Азовском море возбудили уголовное дело

25.10.2020 | 13:07

После инцидента на танкере «Генерал Ази Асланов», где прогремел взрыв в момент нахождения судна в Азовском море, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 25 октября, «Ленте.ру» рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По ее словам, дело возбуждено по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следствие установило, что взрыв на танкере произошел 24 октября примерно в 18:30 вследствие возгорания взрывоопасной смеси груза, легковоспламеняющейся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.

Ранее сообщалось, что аварийный танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку. Буксировка была завершена рано утром.

Взрыв на борту танкера «Генерал Ази Асланов» произошел вечером 24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время их ищут. Еще 10 человек спасло проходящее мимо судно «Сириус». Танкер шел в Ростов-на-Дону.