Дерматолог раскрыла опасность частого мытья в душе

25.10.2020 | 15:41

Частое принятие душа может нарушить защитный барьер кожи, а также ослабить организм человека. Об этом заявила врач-дерматолог Арина Киселева, передает Wday.ru.

По ее словам, во время частого мытья кожа становится чувствительнее и легко поддается раздражению, особенно в холодное время года. Киселева рекомендовала принимать душ один раз в день вечером, а также сократить использование моющих средств.

Кроме того, по словам специалиста, кожу может повредить и полотенце, поэтому после мытья лучше подождать, пока вода сама высохнет. Дерматолог не рекомендует использовать жесткие губки, которые травмируют кожу. Вместо этого лучше пользоваться мягкой мочалкой, которую следует менять раз в месяц. Полотенца необходимо менять каждую неделю, поскольку в них накапливаются опасные бактерии, пагубно влияющие на кожу, добавила Киселева.

Ранее врач-отоларинголог Кира Базаркина заявила, что беруши, которые часто используют для сна, иногда могут быть опасны. По ее словам, беруши нужно использовать аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию.