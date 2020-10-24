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В стране и мире

Российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея

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Российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея, разработкой занимаются в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 24 октября.

Ученые создают ее на основе вируса гриппа, в данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. В 2021 году планируется испытание препарата с участием добровольцев.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцина против COVID–19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о ее регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Третью вакцину разрабатывает центр имени Чумакова. Препарат цельновирионный — в нем используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.

Ожидается, что массовая вакцинация россиян начнется в следующем году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

россия опять всех опередила

Д-р Шаффхаузен||

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали результаты крупного международного клинического исследования препаратов против коронавирусной инфекции — организованной еще в начале весны программы «Солидарность». Результаты эти пока предварительные, а статья не прошла процедуру рецензирования, но надеяться особенно не на что: ни один из включенных в исследование препаратов не принес никакой значимой пользы пациентам. Обиднее всего ситуация с антивирусным препаратом ремдесивир — на него возлагалось много надежд, и первые результаты других исследований их вроде бы подтверждали. Но новые данные говорят об обратном.

Имя: Гость
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