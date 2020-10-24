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В стране и мире

Раскрыты возможные условия содержания Ефремова в колонии

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Колонии Чувашии, куда с большой вероятностью этапируют актера Михаила Ефремова, находятся в приличном состоянии, а заключенные не жалуются на условия содержания, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии республики Кирилл Лукин в интервью Пятому каналу.

«На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет», — сказал общественник.

Он подчеркнул, что питание «везде очень приличное». Кроме того, заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе психологическую, отметил Лукин.

Он добавил, что не осведомлен о том, в какое именно исправительное учреждение могут отправить актера.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр, сообщает РИА Новости.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой погиб. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, однако после возмещения им морального вреда потерпевшим срок наказания сократили на полгода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Художественным руководителем будет, не МХАТ конечно, но деревянная сцена и занавес есть, остальное будет.

Гость||

А не пора ли нам граждане осужденные замахнуться на Уильяма не нашего, Шекспира, а?

Имя: Гость
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