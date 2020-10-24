Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Ипотека в России рекордно подорожала

Печать

Средний размер ипотеки в сентябре в России достиг рекордных 2,9 миллиона рублей, что больше показателя 2019 года на 11,6 процента. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РИА Новости.

По словам генерального директора компании Олега Лагуткина, рост среднего чека по ипотечным кредитам можно объяснить увеличением спроса на недвижимость и на заемные средства, что в некоторой степени стало следствием государственных программ субсидирования процентной ставки. Кроме того, на изменение чека повлиял и рост цен на жилье.

Отмечается, что в Московском регионе средняя сумма ипотечного кредита намного выше показателей в других субъектах России. Так, если жители столицы в среднем берут в банках 4,82 миллиона рублей на покупку недвижимости, то в других российских городах — лишь 2,4 миллиона.

Лагуткин заявил, что к концу текущего года средняя сумма ипотечного кредита может превысить 3 миллиона рублей, а по Москве — 5 миллионов.

Ранее аналитики «СберИндекса» и «ДомКлик» сообщили, что средний размер платежа по ипотеке в России в 2020 году равняется 20,7 тысячи — 23 тысячам рублей на первичном рынке и 19,7 тысячи рублей на вторичном. Размер платежа в третьем квартале этого года уменьшился на 8,8 процента по сравнению с мартом и на семь процентов по сравнению с июлем-августом 2019 года. В качестве причины такой динамики специалисты называют запуск программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте