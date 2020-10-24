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В стране и мире

Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными. Он заявил об этом в пятницу, 23 октября, на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — заявил глава ВОЗ.

По его словам, слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19, вследствие чего больницы уже исчерпали свои возможности или близки к этому. Гебрейесус призвал лидеров государств предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

23 октября ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки. Согласно данным организации, за последние сутки было зарегистрировано 423 819 пациентов с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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