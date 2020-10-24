Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Домашняя кошка принесла хозяйке редкую двухголовую змею

Печать

В американском штате Флорида домашняя кошка по кличке Олив принесла хозяйке двухголовую змею. Об этом сообщает новостной портал ClickOrlando.

Кей Роджерс (Kay Rogers) рассказала, что в конце сентября кошка ее дочери вернулась с прогулки и бросила в гостиной редкую рептилию с бицефалией. Изначально семья решила, что змея ранена. «Я рассмотрела ее внимательнее и пришла в восторг. Ничего подобного я никогда не встречала», — вспоминает американка.

Дочь, увлекающаяся природой и животными, назвала рептилию Дос. «Видишь, мам? — говорила девочка. — Олив принесла рептилию в дом, потому что знала, что мы спасем ее». Роджерс опубликовала фотографии змеи в группе «Что это за змея?» в Facebook. Эксперты объяснили, что перед ними двухголовый черный полоз, который, скорее всего, не выживет в дикой природе.

Затем женщина обратилась в исследовательский институт Флориды с просьбой помочь. Специалист Джонатан Мейс прибыл 27 сентября и забрал уникальную змею. До этого момента Роджерс ухаживала за рептилией и следила, чтобы она не уползла. «Думаю, мы передали ее в надежные руки. Они так хорошо о ней заботятся. Мы рады, что она отлично себя чувствует», — подчеркнула Роджерс.

Бицефалия — наличие у животного более одной головы. Может быть результатом как генетических, так и экологических аномалий во время развития эмбриона.

В конце сентября сообщалось, что жительница американского города Тейлорсвилл, штат Северная Каролина, нашла у себя дома двухголового детеныша серого лазающего полоза. 30-сантиметровая рептилия ползала возле журнального столика.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте