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В стране и мире

В России начались проблемы с доставкой еды

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На фоне подъема заболеваемости COVID-19 и оттока мигрантов у российских служб доставки начались проблемы. Как сообщает газета «Коммерсантъ», у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров, что привело к росту жалоб со стороны клиентов: заказы задерживаются, а иногда и вовсе не доставляются.

В компаниях проблему решают по-разному: некоторые фирмы берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями. Также фирмы экспериментируют с суммой минимального заказа и стоимостью доставки.

«Существует понятие сезонности у всех городских доставок. Как раз осень — момент, когда некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. В этот момент рекрутинг и конкуренция становятся особенно ощутимыми», — объяснил создатель «Кухни на районе» Кирилл Родин.

Ранее о нехватке курьеров и таксистов писала газета «Ведомости». По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), около 40 процентов российских компаний, которые нанимали на работу приезжих, начали испытывать недостаток в рабочей силе. По оценкам экспертов, 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала.

Летом 2020 года специалисты аналитического центра «Авито. Работа» пришли к выводу, что почти треть жителей Москвы готова потеснить трудовых мигрантов и работать вместо них строителями или дворниками. Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что российскую экономику, страдающую от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, можно восстановить с помощью гастарбайтеров. Глава государства предупреждал, что в скором времени может начаться нехватка рабочих рук.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Художник должен быть голодный, хватит на унитаз работать!

Гость||

Зажрались москвичи.

Гость||

Хреново живут,денег не хватает,потому что в магазинах все дорого. Им проще втридорога заказать готовую еду на дом.Теперь с голоду будут пухнуть потому что никто не покормил. И заголовок то какой хороший у статьи! Теперь понятно где находится Россия.

Гость||

ну не все же москвичи доставку еды заказывают. или если раз в два месяца закажешь пиццу или роллы, и что? в москве 20 миллионов народу.

Гость писал(a):

Зажрались москвичи.
нынешние москвичи это вчерашние пензенцы, тамбовчане, дальневосточники, саратовцы и прочие тверичане и нижегородцы. Позавчера был пензенцем, а вчера уехал в москву и жируешь прям.

Гость||

В Москве нет жира. Зарплаты такие же почти. И вареньем там не помазано!

Имя: Гость
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