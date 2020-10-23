В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч

23.10.2020 | 10:57

В России за последние сутки выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в пятницу, 23 октября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (8), Ненецком (5) и Чукотском (2) автономных округах. За сутки умерли 283 человека, полностью выздоровели 11 263 пациента.

С начала пандемии в стране выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

В мире за последние сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 заразились 423 819 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 октября, когда было выявлено 412 889 случаев заражения.