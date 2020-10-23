В Госдуме придумали способ заставить всех носить маски и перчатки

23.10.2020 | 11:04

В Госдуме придумали, как заставить всех россиян в период пандемии пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Об этом радио Sputnik рассказал депутат Ярослав Нилов.

По его словам, в этом вопросе важна финансовая сторона — люди не хотят тратить деньги на средства защиты. Таким гражданам надо помочь и бесплатно обеспечить их всем необходимым для профилактики заражения, считает Нилов.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал он, отметив, что сейчас маски можно закупить в розницу по три рубля за штуку.

Нилов добавил, что необходимо усилить социальную рекламу. В первую очередь она должна быть направлена на призывы чаще мыть руки, пользоваться средствами защиты; важно обращаться к старшей аудитории, которая часто пренебрегает рекомендациями врачей. Воздействовать на пенсионеров лучше через телевизор и приглашенных на передачи специалистов, к которым прислушиваются пожилые люди, заключил депутат.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что тканевые перчатки так же эффективны в защите от коронавируса, как и резиновые.