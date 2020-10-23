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В стране и мире

Следователи назвали самую вероятную причину загрязнения на Камчатке

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Следователи назвали природную причину загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке самой вероятной. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, проведенные биохимические экспертизы не выявили признаков токсического отравления у людей, которые столкнулись с водой залива. «В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено», — заявила она.

Также, по ее словам, превышение содержания нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является опасным. «Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сказала Петренко.

Ранее научная группа Русского географического общества заявила, что экологическое происшествие в районе Халактырского пляжа имеет природный характер. По словам исследователей, следы воздействий с территорий военных объектов — 90-го авиаполигона, полигона Радыгино, учебно-тактического поля Мокрый Песок — отсутствуют.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Пострадали также серферы, которые заходили в воду. Они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну точно! Осьминоги сами отравили себя ядом, просто выпили чаю и заболели.

Гость||

Если так тщательно скрывают причину, то виноваты вояки...

Гость||

100%

Имя: Гость
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